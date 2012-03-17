Требуется программа на Си

Суть такая: нам нужно передавать три файла xml из базы данных нашего сайта для передачи в другой источник. И обратно - их данные передавать нам через тот же клиент. Можно на десктопном можно на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется программист C для написания проекта. Суть проекта – работа с памятью, с битами. Полное ТЗ предоставится исполнителю.
Язык – ansi C. платформа – linux
Оплата – можно в целом за проект, а можно и по часам.
Общее ТЗ в прикрепленном файле.
- Похожие заказы
- $500Системное программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $10
Нужна помощь сериализовать объект в массив. Java SE(Не javascript) оставляйте Skype и примерные ценыСистемное программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется разработка драйвера для оптического считывающего устройства. отдельно на мак отдельно на линукс отдельно на винд ВАЖНО: все три драйвера может делать один человек, как и три разных человека.Закрыт12 лет назад
- $100
Необходимо разработать расширение для CorelDrow, которое позволяет искать и открывать файлы, общаясь с системной службой по rest-json API. Расширение для программы Corel Draw, предоставляет форму поиска и открытия макета, и реализовывает api предоставляемой системной службой. Форма должна ...Закрыт12 лет назад
- $100
Необходимо разработать сервер на Си под линукс. Серверу будет передаваться название shell-скрипта (строка), после чего он должен запустить его, сделать некоторые манипуляции с выходными данными скрипта (подробнее расскажу заинтересованным лицам) и отдавать эти данные назад клиенту. Будет ...Системное программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо реализовать С++ функцию на ассемблере под Linux x64, чтобы ассемблерной реализацией заменить исходную фунцию. Функция в приложении. Цель - максимальная оптимизация по быстродействию. Можно, и даже нужно использовать SIMD инструкции. Возможно, вы найдете какую-либо ...Закрыт12 лет назад
Проблема следующая: При установке драйверов принтера - устанавливаются некорректно (воскл. знак) или ставятся, но принтер не печатает, а все документы ставятся в очередь на печать. Танцы с бубном не помогают. Драйвера менял. Принтеры HP LJ 1010 ...Системное программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Нужно на фасме написать программку. Программу определяет внутренний ип адрес. сканирует диапазон ИПов на предмет наличия порта. взаимодействует с ИПом если порт открыт.Закрыт12 лет назад
К домену третьего уровня необходимо сделать следующее: 1. организовать вывод карты google с начальным позиционированием в зависимости от региона (geoIP на основе списков GeoLiteCity-*.csv). 2. организовать хранение нескольких типов меток* (флажки-метки - свои иконки) с привязкой к ...Закрыт12 лет назад
Есть модуль для IPTables - ipt_NETFLOW (Linux). Исходники открыты, могу выслать. Модуль анализирует проходящие пакеты и отсылает статистику по протоколу NetFlow. Суть в том что он группирует данные по хеш-ключу который строится из: IP источника + ...Закрыт12 лет назад