Сервер на Си (Linux)

Необходимо разработать сервер на Си под линукс.

Серверу будет передаваться название shell-скрипта (строка), после чего он должен запустить его, сделать некоторые манипуляции с выходными данными скрипта (подробнее расскажу заинтересованным лицам) и отдавать эти данные назад клиенту.

Будет хорошо, если данные между клиентом и сервером будут передаваться в формате JSON, т.к. в будущем возможно расширение протокола.

Нужно успеть все сделать до понедельника.