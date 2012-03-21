Сервер на Си (Linux)

$100
Системное программированиеЗавершен3 заявки181 просмотр
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Необходимо разработать сервер на Си под линукс.

Серверу будет передаваться название shell-скрипта (строка), после чего он должен запустить его, сделать некоторые манипуляции с выходными данными скрипта (подробнее расскажу заинтересованным лицам) и отдавать эти данные назад клиенту.

Будет хорошо, если данные между клиентом и сервером будут передаваться в формате JSON, т.к. в будущем возможно расширение протокола.

Нужно успеть все сделать до понедельника.

Linux
12 лет назад
kochkinserg
Сергей 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
reaboom
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
30 отзывов(-1)
12 лет назад
$120
2 дня
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