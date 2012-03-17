Переписать С++ функцию на ассемблере

Необходимо реализовать С++ функцию на ассемблере под Linux x64, чтобы ассемблерной реализацией заменить исходную фунцию. Функция в приложении. Цель - максимальная оптимизация по быстродействию. Можно, и даже нужно использовать SIMD инструкции. Возможно, вы найдете какую-либо готовую реализацию, т.к. функция выполняет относительно стандартную задачу. Процессор Core i7 870.

Т.е. требуется:

1. Алгоритм, который, как вы считаете, будет самым быстродействующим для реализации данной функции.

2. Реализация этого алгоритма.