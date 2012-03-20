Настроить удалённо принтер в win7

Системное программированиеЗавершен2 заявки211 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Проблема следующая:

При установке драйверов принтера - устанавливаются некорректно (воскл. знак) или ставятся, но принтер не печатает, а все документы ставятся в очередь на печать. Танцы с бубном не помогают. Драйвера менял. Принтеры HP LJ 1010 и Epson TX210. Приетом, дрова от лазерного МФУ Samsung - установились и аппарат работает корректно. Epson - удавалось поставить - но потом отвалилось и ставит в очередь печати...

Удалённо (например через Team Viewer) - ктото может разрулить?

12 лет назад
glukoza
Денис 
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
50 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
Oscar_ch
Оскар 
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Спасибо. Всё сделал.
Приятный заказчик. Всё чётко и толково объяснил что нужно.