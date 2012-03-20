Настроить удалённо принтер в win7

Суть такая: нам нужно передавать три файла xml из базы данных нашего сайта для передачи в другой источник. И обратно - их данные передавать нам через тот же клиент. Можно на десктопном можно на ...
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Проблема следующая:
При установке драйверов принтера - устанавливаются некорректно (воскл. знак) или ставятся, но принтер не печатает, а все документы ставятся в очередь на печать. Танцы с бубном не помогают. Драйвера менял. Принтеры HP LJ 1010 и Epson TX210. Приетом, дрова от лазерного МФУ Samsung - установились и аппарат работает корректно. Epson - удавалось поставить - но потом отвалилось и ставит в очередь печати...
Удалённо (например через Team Viewer) - ктото может разрулить?
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