Разработать plugin для CorelDrow

Суть такая: нам нужно передавать три файла xml из базы данных нашего сайта для передачи в другой источник. И обратно - их данные передавать нам через тот же клиент. Можно на десктопном можно на ...
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Необходимо разработать расширение для CorelDrow, которое позволяет искать и открывать файлы, общаясь с системной службой по rest-json API.
Расширение для программы Corel Draw, предоставляет форму поиска и открытия макета, и реализовывает api предоставляемой системной службой.
Форма должна иметь поле для ввода идентификационного номера макета, и кнопку открытия. При нажатии на кнопку, необходимо:
1. Послать api запрос на поиск макета по его идентификационному номеру
В случае ответа, с информацией о не найденном макете, отобразить пользователю сообщение об отсутствии макета и прекратить дальнейшее выполнение.
В случае ответа, с информацией о пути до файла макета, открыть в Corel Draw данный файл.
В случае ответа, с несколькими расширениями найденных файл, отобразить пользователь диалог выбора нужного расширения файла.
В случае открытия файла, в момент когда Corel Draw уже имеет открытый файл, перед открытием необходимо послать api запрос на отмену доступа к предыдущему файлу.
После открытия файла, до окончания работы, необходимо раз в минуту слать запрос продления доступа.
API Службы в аттаче. Исполнителю для реализации задания будет предоставлено полное ТЗ, ПО Системной службы, и документация по API Системной службы.
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