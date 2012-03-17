Разработать plugin для CorelDrow

Необходимо разработать расширение для CorelDrow, которое позволяет искать и открывать файлы, общаясь с системной службой по rest-json API.

Расширение для программы Corel Draw, предоставляет форму поиска и открытия макета, и реализовывает api предоставляемой системной службой.

Форма должна иметь поле для ввода идентификационного номера макета, и кнопку открытия. При нажатии на кнопку, необходимо:

1. Послать api запрос на поиск макета по его идентификационному номеру

В случае ответа, с информацией о не найденном макете, отобразить пользователю сообщение об отсутствии макета и прекратить дальнейшее выполнение.

В случае ответа, с информацией о пути до файла макета, открыть в Corel Draw данный файл.

В случае ответа, с несколькими расширениями найденных файл, отобразить пользователь диалог выбора нужного расширения файла.

В случае открытия файла, в момент когда Corel Draw уже имеет открытый файл, перед открытием необходимо послать api запрос на отмену доступа к предыдущему файлу.

После открытия файла, до окончания работы, необходимо раз в минуту слать запрос продления доступа.

API Службы в аттаче. Исполнителю для реализации задания будет предоставлено полное ТЗ, ПО Системной службы, и документация по API Системной службы.