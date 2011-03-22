Администратор срочно

В компанию VDS64.com / VDS.ua требуется сотрудник в службу поддержки, для удаленной работы. Основные задачи: настройка и исправление ПО на серверах с ОС Linux- Centos, Debian. Умение работать по ssh , установка\настройка\исправление ПО: apache2, php, mysql, vsftpd, exim, ...
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Нужна срочно девушка администратор, на точку Александр
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