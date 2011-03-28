Специалист техподдержки (удаленно)

Требуется сотрудник техподдержки для работы удаленно в выходные и праздничные дни

по графику с 10-00 до 18-00 (мск).

Обязанности:

- отслеживание работоспособности клиентских сайтов

- прием обращений по е-мейл от клиентов

- создание или передача обращений в внутр.систему

- в случае форс-мажора звонить по контактным телефонам...(упали сервера и

т.д.)

- ответ за звонки клиентов (главное чтобы не гремела посуда и не было

шума, например дети)

- составление отчета о проведенной работе