Требуются операторы в call service

Процедура: 1. Получение вопросов пользователей ресурса. 2. Поиск ответов на вопросы пользователей (информация на сайте, прошлый опыт, запрос у партнеров или коллег) 3. Публикация ответов на вопросы пользователей (на сайте, через электронную почту или по телефону) По времени на ...