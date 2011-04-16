Англоязычный оператор в службу поддержки

$1000
Служба поддержкиЗакрыт5 заявок224 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Англоязычный оператор в службу поддержки для сайта знакомств. Требуется хорошее знание разговорного языка и приятный голос.

Сайту знакомств требуется англоязычный оператор на Skype в службу поддержки. обязанности-консультирование пользователей по интересующим вопросам. требования-хорошее знание английского языка. З.П- от 500$ не полный рабочий день, оплата 2 раза в месяц. метод оплаты любой.

13 лет назад
korobka01
Анжелика 
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сотрудник в службу поддержки хостинг-компании.

    $500

    В компанию VDS64.com / VDS.ua требуется сотрудник в службу поддержки, для удаленной работы. Основные задачи: настройка и исправление ПО на серверах с ОС Linux- Centos, Debian. Умение работать по ssh , установка\настройка\исправление ПО: apache2, php, mysql, vsftpd, exim, ...

    Служба поддержки17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуются операторы в call service

    $500

    Необходим хороший разговорный английский. Работа по 4-5 часов в день. Преимущественно - вечером. Оплата 3 раза в неделю. Качество английского будет проверяться через skype/icq. Оставляйте свои контакты. Спасибо.

    Служба поддержки1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист техподдержки (удаленно)

    Требуется сотрудник техподдержки для работы удаленно в выходные и праздничные дни по графику с 10-00 до 18-00 (мск). Обязанности: - отслеживание работоспособности клиентских сайтов - прием обращений по е-мейл от клиентов - создание или передача обращений в внутр.систему - в ...

    Служба поддержки15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Служба поддержки

    Компания занимается продажей мобильного софта. Требуется человек для работы в службе поддержки. Необходимо консультировать англоязычных пользователей по e-mail, skype, icq, тикет системе и в зарубежных ресурсах для вебмастеров. Мы предлагаем: официальное трудоустройство повышение языковых навыков в общении с иностранными ...

    Служба поддержкинет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Администратор сайтов

    $100

    Здравствуйте! web студия неспешно разыскивает девушку-менеджера для удаленной работы на постоянной основе. Что будет входить в основные обязанности соискателя: - Обработка заказов, входящей корреспонденции. -размещение , удаление анкет на сайтах (в среднем 3-6 анкет) на 6 сайтах. - Работа исключительно ...

    Служба поддержки7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Девушка-менеджер в интернет-магазин

    $200

    Здравствуйте! Украинский интернет-магазин женской одежды неспешно разыскивает девушку-менеджера для удаленной работы на постоянной основе. Что будет входить в основные обязанности соискателя: - Прием звонков, консультирование клиентов. - Обработка заказов, входящей корреспонденции. - Работа исключительно дома, при наличии интернета. Что требуется от ...

    Служба поддержки3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сотрудник службы поддержки пользователей ресурса

    Процедура: 1. Получение вопросов пользователей ресурса. 2. Поиск ответов на вопросы пользователей (информация на сайте, прошлый опыт, запрос у партнеров или коллег) 3. Публикация ответов на вопросы пользователей (на сайте, через электронную почту или по телефону) По времени на ...

    Служба поддержки12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Набор модераторов в группу

    Здравствуйте! Очень не хватает модераторов в группу Вконтакте. Тематика *Дети и их развитие, беременность и роды* Кто нам нужен: - инициативные, ответственные люди. Необходимо развивать группу, наполнять, давать ценные советы пользователям, устраивать конкурсы, по возможности - оформлять. В общем, вести ...

    Служба поддержки25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сотрудник для ответов на письма

    Требуется помошник менеджера для ответов на письма клиентов! Стабильная развивающаяся компания ищет сотрудника на должность помощника менеджера. Работа удаленная, требования – от 20 до 27 лет, сообразительность, грамотность, наличие бесперебойного Интернета, скайпа с наушниками. В ...

    Служба поддержки7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад