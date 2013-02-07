Надежный помощник

Приглашается администратор сайта (удаленно). Транспортная тематика с форумом. Администрирование‚ модерирование форума‚ периодическое обновление информации на сайте (добавление текста, новости, фото и др. материалов). Мелкие доработки на сайте (при необходимости). Поддержание и развитие сайта (не более ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Я представляю веб-студию http://si-studio.com.ua/
Мне не хватает времени на все, что задумано.
Потому нужен надежный человек с работающей головой для выполнения моих поручений.
Связь должна быть не только по почте, но и по телефону.
Доступность с 10 00 до 17 00 по Киеву.
Примеры заданий: разместить вакансию, найти seo-студия для сотрудничества и т.п.
Выбор формы оплаты за Вами. Я предложил бы почасово.
Жду Ваши предложения со стоимостью работы в часах.
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