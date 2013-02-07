Надежный помощник

Добрый день.

Я представляю веб-студию http://si-studio.com.ua/

Мне не хватает времени на все, что задумано.

Потому нужен надежный человек с работающей головой для выполнения моих поручений.

Связь должна быть не только по почте, но и по телефону.

Доступность с 10 00 до 17 00 по Киеву.

Примеры заданий: разместить вакансию, найти seo-студия для сотрудничества и т.п.

Выбор формы оплаты за Вами. Я предложил бы почасово.

Жду Ваши предложения со стоимостью работы в часах.