Нужен оператор, отвечать людям. 2 часа в день.

Наша компания занимается продажей строительных материалов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Нужно прозвонить клиентскую базу, цель- получение заявок на расчет стоимости. Возможна как фиксированная оплата, так и оплата за заявки/% от будущих продаж. Что мы даем: Связь ...
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Нужно отвечать с 8 утра по 12 часов ночи всем людям шаблонными сообщениями, важно чтобы вы были онлайн всё время! Работа занимает в сумме 1 час.
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