Помощник в онлайн-школу по wordpress/elementor

Здравствуйте уважаемые кандидаты!

В онлайн-школу https://delay.site/

(https://www.youtube.com/channel/UCuzXlQ1l_pCC7d7NX99P37A) требуется сотрудник поддержки/куратор)

Задачи: ответы на несложные вопросы в чате телеграмм, ответы на комменты на ютуб, ответы на e-mail.

Требования: Адекватность, вежливость, терпеливость, грамотное письмо и речь, реальный опыт работы с wordpress/woocommerce/elementor и тд. Знание html/css будет преимуществом.

Условия: свободный график, 1-2 раза в день отвечать на вопросы, будет возможность заработка на допах. Занятость 20-30 мин в день. Максимум 1 час. В основном - переписка в телеграмм.

Оплата на испытательный срок (1 месяц) - 5000 рублей. Если сработаемся, и заберете на себя рутинные процессы в школе то рост до 50.000/мес. уже через 4-6 месяцев.

Возможность карьерного роста до управляющего школой. Потолка заработка нет. Подробнее на интервью.

Бонусы: лицензионные premium темы и Elementor PRO для ваших сайтов.

Работа в партнерстве, без начальников. Создаю "бирюзовую" организацию.

Спасибо за внимание!