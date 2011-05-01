Оператор Call-центра

Требуется сотрудник техподдержки для работы удаленно в выходные и праздничные дни по графику с 10-00 до 18-00 (мск). Обязанности: - отслеживание работоспособности клиентских сайтов - прием обращений по е-мейл от клиентов - создание или передача обращений в внутр.систему - в ...