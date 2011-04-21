Сотрудник технической поддержки.

Должностные обязанности:

-прием заявок от клиентов компании посредством телефона, электронной почты, а также других средств коммуникации и систем мониторинга по всем услугам;

-получение от клиентов, подавших заявку, детальной информации относительно их заявки;

-регистрация всех поступающих заявок;

-оказание помощи клиентам в решении технических проблем;

Требования к кандидату:

-знание ПК на уровне продвинутого пользователя;

-знание делового этикета;

-уравновешенность;

-ответственность;

Приветствуется:

-знание английского языка на уровне чтения;

-знание ОС отличных от Windows.

Условия работы:

Работа на дому.

Для работы на дому необходимо наличие:

1. Компьютера.

2. Доступа в сеть интернет.

3. Гарнитуры (наушники и микрофон) или ip-телефонного аппарата.

График: 5/2 с 8.00 до 17.00 или с 17.00 до 01.00 (время московское)