Оператор ПК

  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт14 заявок1615 просмотров

Основные обязанности:

Зайти на сайт и проверять сайты по определённому чек листу, пометить в таблице результат.

Требования к кандидату:

Не важен ваш предыдущий опыт, специальность или образование. Любой пол или возраст.

Ключевое качество - внимательность.

У нас стартовая базовая вакансия, с которой начинается карьерный рост. Буду вас обучать на первом этапе.

Условия работы:

Работа простая. Постоянная.

Удаленно.

Можно совмещать с другой работой.

Гибкий график: можете в какие-то дни не работать, главное результат.

Оплата за сделанную работу, не за часы. Зарплата от 10 тысяч рублей. Регулярная, на карту.

Зарплата от 10000 ₽

Примечания:

Если вас заинтересовала наша вакансия, то просьба написать на [email protected] письмо с темой «Вакансия проверка сайтов».

3 года назад
mathdim
29 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Бартовский
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вова
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Полина
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Мария
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Айгерим
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Елизавета
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
6 месяцев назад
3 года назад
Владимир
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Марія
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерій
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Семен
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Гольд
 
43 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Жанат
 
53 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Менеджер по продажам ДВС и КПП

    Открыта вакансия менеджера по продажам автозапчастей (ДВС и КПП) для удаленной работы. Требуется опыт в продажах и грамотная речь. Обязанности включают обработку входящих заявок без холодных звонков. Заработная плата от 100 до 150 тыс. руб. в месяц, оплата 20% от закрытого чека. График гибкий.

    Служба поддержки1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Скаут по работе с блогерами

    $500

    Ищем скаута по работе с блогерами для привлечения владельцев новых и старых каналов на платформу SocialJet. Обязанности включают подключение каналов, помощь с вопросами и оформление писем для коммуникации с администрацией. Условия: гибкий график, конкурентоспособная оплата, возможность удаленной работы и карьерного роста.

    Служба поддержки15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Оператор чата со знанием английского языка

    $1000

    В международное агентство требуются операторы чата с хорошими знаниями английского языка. Занятость 6 дней в неделю по 8 часов. Обязанности включают общение от имени клиентов и составление писем. Предоставляется поддержка руководителя, стабильные выплаты и возможность карьерного роста. Работа только на полной занятости.

    Служба поддержки3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сustomer Support Manager (remote)

    $750

    Ищем Customer Support Manager для работы в удаленной службе поддержки клиентов. Задачи включают онбординг, помощь в настройке систем и поддержку клиентов. Требуется опыт работы в поддержке от 2 лет, английский язык не ниже среднего, знание финансовых рынков и торговых платформ MT4/MT5 будет преимуществом. Предлагаем достойную зарплату и поддержку команды.

    Служба поддержкинет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Менеджер по продажам

    $500

    В компанию требуется менеджер по продажам до 35 лет с опытом. Обязанности включают консультирование клиентов и составление макетов кухонных гарнитуров. График работы Пн-Пт, 10:00 - 19:00 по МСК. Заработок от 50 тыс. р. в месяц при 2 часах работы в день. Наличие компьютера, телефона и интернета обязательно.

    Служба поддержки10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Розробник по iiko

    Шукаємо розробника по iiko з України для виконання одноразового замовлення. Ціна є умовною та може бути обговорена. Очікується професійний підхід та досвід роботи з iiko.

    Служба поддержкинет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Щукаю помічників

    Ищу помощников для поддержки клиентов. Необходимо отвечать и вести переписку с клиентами. Задача требует оперативности и внимательности к деталям.

    Служба поддержки52 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Обробка вхідних заявок

    $600

    Необхідно обробити вхідні заявки для служби підтримки. Завдання вимагає уваги до деталей та відповідальності. Подробиці обговорюються в приватному.

    Служба поддержки41 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Менеджер діректу

    Шукається менеджер діректу для обробки заявок в Instagram. Необхідно вести робочу сторінку, відповідати на повідомлення за готовими шаблонами, а також публікувати пости та історії. Оплата щоденна, від 600 грн/день.

    Служба поддержки18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Консультант (без опыта)

    Приглашаем на вакансию консультанта для работы в службе поддержки. Работа удаленная, от 3-4 часов в день. Обязанности включают обработку заявок и консультации. Требуется стабильный интернет. Бесплатное обучение и возможность карьерного роста. Подходит для всех регионов России.

    Служба поддержки6 заявок
    Закрыт
    3 года назад