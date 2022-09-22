Открыта вакансия менеджера по продажам автозапчастей (ДВС и КПП) для удаленной работы. Требуется опыт в продажах и грамотная речь. Обязанности включают обработку входящих заявок без холодных звонков. Заработная плата от 100 до 150 тыс. руб. в месяц, оплата 20% от закрытого чека. График гибкий.
Оператор ПК
Основные обязанности:
Зайти на сайт и проверять сайты по определённому чек листу, пометить в таблице результат.
Требования к кандидату:
Не важен ваш предыдущий опыт, специальность или образование. Любой пол или возраст.
Ключевое качество - внимательность.
У нас стартовая базовая вакансия, с которой начинается карьерный рост. Буду вас обучать на первом этапе.
Условия работы:
Работа простая. Постоянная.
Удаленно.
Можно совмещать с другой работой.
Гибкий график: можете в какие-то дни не работать, главное результат.
Оплата за сделанную работу, не за часы. Зарплата от 10 тысяч рублей. Регулярная, на карту.
Зарплата от 10000 ₽
Примечания:
Если вас заинтересовала наша вакансия, то просьба написать на [email protected] письмо с темой «Вакансия проверка сайтов».
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