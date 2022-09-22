Основные обязанности:

Зайти на сайт и проверять сайты по определённому чек листу, пометить в таблице результат.

Требования к кандидату:

Не важен ваш предыдущий опыт, специальность или образование. Любой пол или возраст.

Ключевое качество - внимательность.

У нас стартовая базовая вакансия, с которой начинается карьерный рост. Буду вас обучать на первом этапе.

Условия работы:

Работа простая. Постоянная.

Удаленно.

Можно совмещать с другой работой.

Гибкий график: можете в какие-то дни не работать, главное результат.

Оплата за сделанную работу, не за часы. Зарплата от 10 тысяч рублей. Регулярная, на карту.

Зарплата от 10000 ₽

Примечания:

Если вас заинтересовала наша вакансия, то просьба написать на [email protected] письмо с темой «Вакансия проверка сайтов».