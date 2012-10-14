Оператор в книжный интернет-магазин

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Закрыт1 заявка352 просмотра

В интернет-магазин Фигурнова.ру на постоянную удаленную работу требуется оператор для работы в высокотехнологичной компьютерной системе.

Требования: От 30 лет, высшее экономическое или техническое образование, хорошее знание 1C, The Bat!, skype, базовый excel.

Безупречная вежливость, правильная речь, дисциплина, отсутствие помех для разговора по телефону.

Обязанности: прозвон покупателей о готовности заказа через систему IP-телефонии, загрузка результаов в 1С, прием звонков.

Работа с 11 до 20 часов по московскому времени

Для связи указывайте skype, через телефоны сайта просьба не обращаться.

Оклад 15000 руб

13 лет назад
ladushka67
Марина 
58 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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