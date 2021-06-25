Необходимо провести очное обучение сотрудников юридического колл-центра работе с CRM Битрикс. Обучение рассчитано на 2 дня и предназначено для 4-5 сотрудников, которые ранее не работали с CRM. Место проведения - офис в центре Москвы, м. Баррикадная. Ожидается первоначальный контроль работы персонала в системе.
Прозвон базы по скриптам
10 звонков в день клиентам, которые обращались, но не купили (по скрипту)
Звонки по холодной базе 30 звонков в день - (по скрипту)
Заявки фрилансеров
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