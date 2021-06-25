Прозвон базы по скриптам

  1. Биржа фриланса
  2. Служба поддержки
Закрыт6 заявок529 просмотров

10 звонков в день клиентам, которые обращались, но не купили (по скрипту)

Звонки по холодной базе 30 звонков в день - (по скрипту)

4 года назад
web-pilotazh
Ольга 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Данил
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алина
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Арина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ганна
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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