Інвайтинг на 1000 контактів

Социальные сети (SMM и SMO)Открыт3 заявки26 просмотров
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Доброго дня!

Потрібно зробити інвайтинг на 1000 контактів.

Інвайтинг на группу прокладку

Список контактів у файлі .TXT  

Тематика - агро/сільське господарство

Час виконання запропоновуйте самі.

Дякую, чекаю на пропозиції!

месяц назад
Євген
Украина
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
Заявки фрилансеров
Ангелина
19 лет
6 дней в сервисе
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6 часов назад
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Захарій
40 лет
месяц в сервисе
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Марія
34 года
2 месяца в сервисе
Была
5 часов назад
2 отзыва
месяц назад