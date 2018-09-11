Анализ и продвижение мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки169 просмотров

Игра, Андроид. 

Необходим специалист, способный читать аналитику (гугл плей консоль, апметрика) и формировать правильные направления при проведении рекламных кампаний – эдвордс, мотивированные установки, соцсети и т.п.

Android
7 лет назад
GE0GRAF
55 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров