Исполнитель для ведения группы ВКонтакте

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Завершен5 заявок244 просмотра

Для этого сайта http://help-shopping.com/index.php, требуется вести группу в ВКонтакте на постоянной основе. Оплата по месячно. Желателен опыт.

11 лет назад
Vladimir2373
Владимир 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

behey
Бегей 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$80
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

behey
Бегей 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад