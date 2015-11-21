Накрутка в группу ВК

Уважаемые фрилансеры, здравствуйте! Необходимо провести PR/SMM кампанию в интернете для торгово-промышленной компании. Нужно разработать и реализовать продуктовую и имиджевую рекламную кампанию с использованием широкого спектра коммуникационных каналов. Для этого необходимо: · контролировать проведение маркетинговых активностей в интернете, направленных на увеличение продаж и повышение узнаваемости бренда (контекстная реклама, SEO, SMM, ...