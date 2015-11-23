Увеличение количества участников группы ВК

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт17 заявок228 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые!

Есть группа ВК - vk.com/gladiators_km.

Интересует увеличение количества ее участников (живых, реальных!) по критериям:

Регион: Украина, Хмельницкий;

возраст: от 20 до 30;

пол: мужской.

Цены, за 1k живых участников и сроки. 

Спасибо!

8 лет назад
SorokaWeb
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад