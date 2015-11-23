Увеличение количества участников группы ВК

Ищем исполнителя для раскрутки групп в соц сетях. Тема - аренда и продажа недвижимости. Внимание! исполнителей не способных по любым причинам общаться голосом НЕ БЕСПОКОИТЬ. Спасибо за понимание!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые!
Есть группа ВК - vk.com/gladiators_km.
Интересует увеличение количества ее участников (живых, реальных!) по критериям:
Регион: Украина, Хмельницкий;
возраст: от 20 до 30;
пол: мужской.
Цены, за 1k живых участников и сроки.
Спасибо!
- Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нагнать живых целевых подписчиков в группуСоциальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт8 лет назад
Уважаемые фрилансеры, здравствуйте! Необходимо провести PR/SMM кампанию в интернете для торгово-промышленной компании. Нужно разработать и реализовать продуктовую и имиджевую рекламную кампанию с использованием широкого спектра коммуникационных каналов. Для этого необходимо: · контролировать проведение маркетинговых активностей в интернете, направленных на увеличение продаж и повышение узнаваемости бренда (контекстная реклама, SEO, SMM, ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Надо 1. оформить группу по-человечески (аватарка + меню) 2. наполнять группу VK качественным и полезным контентом на тему строительства деревянных домов. 1-2 поста в день 3. Организовывать 2-3 репоста в неделю в другие группу схожей тематики. 4. Раскрутка ...Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно настроить таргет на фейсбуке под ключ (оформить группу + создать несколько объявлений).Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется специалист по таргетингу в ВК!! Нужно построить систему продаж видео услуг. ОПЛАТА будет осуществляться только ЗА РЕЗУЛЬТАТ!Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $120
Необходимо настроить тестовую рекламную компанию в facebook. проект http://restress.ru/ Описание целевой аудитории есть Сроки - до 18.00 20.11Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Необходимо продвижение компании в LinkedIn. Что необходимо делать: 1. Создать и оформить группу/страницу компании 2. Подбирать и размещать 1 раз вдвое суток тематический контент с картинками 3. Приглашать друзей в группу. 4. Использовать свои способы привлечения аудитории, если таковые имеются. Срок ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать приложение кликер для соц сети Вконтакте. Пример подобного https://vk.com/app4696449_273899688 Дизайн уже в разработке. Приоритет IFrame приложениям.Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт8 лет назад
- $500
Требуется сотрудник знающий английский язык на постоянную удаленную работу на англоязычных форумах. От вас требуется регистрация новых аккаунтов, переписка / общение на английском языке, а так же "аккуратное" размещение ссылок на наш ресурс. Оплата в зависимости от ...Социальные сети (SMM и SMO)86 заявокЗакрыт8 лет назад