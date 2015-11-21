PR/SMM проект.

Уважаемые фрилансеры, здравствуйте!

Необходимо провести PR/SMM кампанию в интернете для торгово-промышленной компании.

Нужно разработать и реализовать продуктовую и имиджевую рекламную кампанию

с использованием широкого спектра коммуникационных каналов.

Для этого необходимо:

· контролировать проведение маркетинговых активностей в интернете, направленных

на увеличение продаж и повышение узнаваемости бренда (контекстная

реклама, SEO, SMM, прайс-агрегаторы, баннерная реклама и др.);

· написать статьи на английском и русском языке на темы компании;

· публикация постов на форумах и в соц сетях;

· публикация новостей компании на сайте и в соц сетях компании;

· работа с иностранными онлайн изданиями;

· публикация контента компании в иностранных онлайн изданиях;

· работа с социальными сетями;

· Отслеживание информации о компании;

· Ведение и раскрутка Youtube-канала компании;

· Составление отчета и анализв эффективности;

· Подготовка презентаций.

Требование к исполнителю:

1. Опыт работы в указанном направлении (от 2 лет);

2. Опыт проведения рекламных кампаний с использованием цифровых рекламных каналов;

3. Владение Google Analytics и Yandex Metrika;

4. Свободный английский;

5. Навыки анализа большого объема информации;

6. Навыки копирайтинга и понимание основ дизайна;

7. Умение четко и корректно формулировать свое мнение;

8. Активное пользование социальными сетями, форумами;

9. Умение анализировать целевую аудиторию;

10. Опыт в раскрутке и поддержании групп и аккаунтов в социальных сетях (SMM);

11. Опыт разработки и реализацииSMM-кампаний;

12. Умение анализировать эффективность проведения рекламной кампании;

Жду ваших предложений с портфолио и стоимостью.

Заранее спасибо.