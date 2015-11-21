PR/SMM проект.

Ищем исполнителя для раскрутки групп в соц сетях. Тема - аренда и продажа недвижимости. Внимание! исполнителей не способных по любым причинам общаться голосом НЕ БЕСПОКОИТЬ. Спасибо за понимание!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые фрилансеры, здравствуйте!
Необходимо провести PR/SMM кампанию в интернете для торгово-промышленной компании.
Нужно разработать и реализовать продуктовую и имиджевую рекламную кампанию
с использованием широкого спектра коммуникационных каналов.
Для этого необходимо:
· контролировать проведение маркетинговых активностей в интернете, направленных
на увеличение продаж и повышение узнаваемости бренда (контекстная
реклама, SEO, SMM, прайс-агрегаторы, баннерная реклама и др.);
· написать статьи на английском и русском языке на темы компании;
· публикация постов на форумах и в соц сетях;
· публикация новостей компании на сайте и в соц сетях компании;
· работа с иностранными онлайн изданиями;
· публикация контента компании в иностранных онлайн изданиях;
· работа с социальными сетями;
· Отслеживание информации о компании;
· Ведение и раскрутка Youtube-канала компании;
· Составление отчета и анализв эффективности;
· Подготовка презентаций.
Требование к исполнителю:
1. Опыт работы в указанном направлении (от 2 лет);
2. Опыт проведения рекламных кампаний с использованием цифровых рекламных каналов;
3. Владение Google Analytics и Yandex Metrika;
4. Свободный английский;
5. Навыки анализа большого объема информации;
6. Навыки копирайтинга и понимание основ дизайна;
7. Умение четко и корректно формулировать свое мнение;
8. Активное пользование социальными сетями, форумами;
9. Умение анализировать целевую аудиторию;
10. Опыт в раскрутке и поддержании групп и аккаунтов в социальных сетях (SMM);
11. Опыт разработки и реализацииSMM-кампаний;
12. Умение анализировать эффективность проведения рекламной кампании;
Жду ваших предложений с портфолио и стоимостью.
Заранее спасибо.
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