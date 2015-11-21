PR/SMM проект.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт2 заявки165 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Уважаемые фрилансеры, здравствуйте! 

Необходимо провести PR/SMM кампанию в интернете для торгово-промышленной компании. 

Нужно разработать и реализовать продуктовую и имиджевую рекламную кампанию

с использованием широкого спектра коммуникационных каналов. 

Для этого необходимо:

·        контролировать проведение маркетинговых активностей в интернете, направленных

на увеличение продаж и повышение узнаваемости бренда (контекстная

реклама, SEO, SMM, прайс-агрегаторы, баннерная реклама и др.);

·        написать статьи на английском и русском языке на темы компании;

·        публикация постов на форумах и в соц сетях;

·        публикация новостей компании на сайте и в соц сетях компании;

·        работа с иностранными онлайн изданиями;

·        публикация контента компании в иностранных онлайн изданиях;

·        работа с социальными сетями;

·        Отслеживание информации о компании;

·        Ведение и раскрутка Youtube-канала компании;

·        Составление отчета и анализв эффективности;

·        Подготовка презентаций.

Требование к исполнителю: 

1.     Опыт работы в указанном направлении (от 2 лет);

2.     Опыт проведения рекламных кампаний с использованием цифровых рекламных каналов;

3.     Владение Google Analytics и Yandex Metrika;

4.     Свободный английский;

5.     Навыки анализа большого объема информации;

6.     Навыки копирайтинга и понимание основ дизайна;

7.     Умение четко и корректно формулировать свое мнение;

8.     Активное пользование социальными сетями, форумами;

9.     Умение анализировать целевую аудиторию;

10. Опыт в раскрутке и поддержании групп и аккаунтов в социальных сетях (SMM);

11. Опыт разработки и реализацииSMM-кампаний;

12. Умение анализировать эффективность проведения рекламной кампании;

Жду ваших предложений с портфолио и стоимостью.

Заранее спасибо.  

8 лет назад
inmillioner
Денис 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад