Человека, который умеет находить информацию, аккуратно ее собирать и анализировать Для проекта - продвижение экспертного блога врача-маммолога - требуется подготовить следующие данные: 1. Составить портрет ЦА по параметрам: пол, возраст, интересы 2. Найти профили конкурентов ...
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Настройка рекламной кампании на фейсбук
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