Настроить и вести рекламу на Facebook

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт17 заявок181 просмотр
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Ищу опытного таргетолога для рекламы в фейсбук на американском рынке. Ниша ремонтов. Бюджет договорной.

5 лет назад
guest_15530561958691
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад