Настроить и вести рекламу на Facebook

Требуется массово зафрендить людей из определенных групп на Fb и Vk Имеются пустые аккаунты в Fb и Vk, на них требуется массово зафрендить людей из определенных групп(список групп имеется)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу опытного таргетолога для рекламы в фейсбук на американском рынке. Ниша ремонтов. Бюджет договорной.
- Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо произвести аудит структуры сайта, анализ содержания сайта, сформировать семантическое ядро, выполнить СЕО продвижение сайта. Сайт по ремонту квартир, см ссылку https://yadi.sk/i/6OQFN06MVuBZmgОтВас необходима качественная работа СЕО мастера с указанием развернутого плана выполнения работ с указанием планируемого результата. Все вопросы ...Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Приветствую! Нужно найти спонсоров на гив giveaway в инстаграм. Искать можно среди магазинов, блогеров и тд. Цена спонсорства 38000, ваши 1500 рублей от каждого спонсора который оплатит участие. Обещаем приход 35000 живых подписчиков. Все подробности ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт5 лет назад
У меня Группа в ВК - https://vk.com/goodpromoru Хотим провести конкурс - приз последний Iphone. за подписку в группу. Для привлечения внимания хотим настроить ТГБ в ВК по всей РФ. Цель привлечь живых подписчиков (не ботов) в группу с ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт5 лет назад
Ищу специалиста по рекламе в социальных сетях, а также раскрутке групп в вк, фейсбук и однокласниках. Требование профессиональный, комплексный подход в работе. Постоянная обратная связь и отчетность. Критерий оценки качества работы: количество и стоимость заявки, бережное отношение ...Завершен5 лет назад
Есть видеоролик, готов к заливке. Тематика - строительство. Хотелось бы хорошее продвижение, просто тупая накрутка пока не интересует. С вас - план продвижения, убедить, что не китайская биржа накруток будет. И обсудим.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна программа (бот) которая умеет размещать регулярно сообщения в заданное время в чужих группах.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно хорошее продвижение... Запущена реклама запущена на FB & Instagram, нужно откорректировать и вести По Insta интересует ведение страницы и создание медиаплана.Закрыт5 лет назад
Ищем специалиста по продвижению телеграм канала. Основная задача: рассылать приглашения на наш канал людям, которые состоят в группах нашей тематики.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
Создание страничек в Instagram, Vkontakte, их продвижение. Создание рекламных кампаний со следующими целями: увеличение трафика на эти странички, увеличение количества целевых заявок на наши услуги. Основная цель: увеличение количества заключенных договоров с Юридическими лицами на ...Закрыт5 лет назад