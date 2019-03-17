Требуется массово зафрендить людей из определенных групп на Fb и Vk

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок155 просмотров
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Требуется массово зафрендить людей из определенных групп на Fb и Vk 

Имеются пустые аккаунты в Fb и Vk, на них требуется массово зафрендить людей из определенных групп(список групп имеется) 

5 лет назад
dwilt
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад