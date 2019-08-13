Нужен таргетолог для запуска рекламы по юридической тематике (Сначала FB, затем Inst, возможно в дальнейшем ВК). Для нас важна качественная настройка ЦА, т.к. наша компания оказывает юридические услуги для бизнеса. Поэтому приоритетен показ рекламы на владельцев бизнеса и предпринимателей. Также приветствуется расширение таргетинга на аудиторию, которой будут интересны наши услуги.Со всеми откликнувшимся спишусь лично для более детальной информации.