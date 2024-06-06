Требуется креативный продюсер-контент-стратег для двух YouTube-каналов: влог о жизни в Шанхае и остроумный проект о мотивации. Необходима разработка контент-стратегии, оформление, создание контент-плана и сценариев. Идеальный кандидат имеет опыт продюсирования успешных каналов и умеет продвигать контент органически.
Потрібна консультація та допомога по УБТ трафіку через ТікТок
Всім привіт!
Потрібна консультація та експертна допомога по УБТ трафіку через ТікТок
Що саме потрібно:
Як реєструвати ТТ аки з допомогою VPN, антидетект браузерів та інших сервісів.
Монети3ація не цікавить. Також які варіанти є публікації посилання в шапці профілю або альтернативні варіанти для виходу на 3вя3ок.
Всі пропозиції консультації висилайте у приватні повідомлення!
Дякую за відгук!
Заявки фрилансеров
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