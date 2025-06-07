Требуется настройка рекламного кабинета для Facebook и Google, а также успешное прохождение модерации. Необходим опыт в SMM и SMO для эффективной рекламы.
Продюссер
Есть идея и начало двух ярких и провокационных проектов на YouTube:
🎬 Влог о жизни в Шанхае, семейных приключениях, путешествиях, лайфстайле и культурных контрастах. С юмором, динамикой и акцентом на визуальный стиль.
🎥 Остроумный, дерзкий и честный взгляд на мотивацию, самопознание и психологию отношений. Стиль — где-то между стендапом и психологией с перчиком.
Каналы частные без команды. Если будет развитие проектов, то возможно расширение команды, как и бюджета.
Что нам нужен:
Продуктивный, креативный, вовлечённый продюсер-контент-стратег, который:
Разработает контент-стратегию для обоих каналов
Поможет с оформлением (визуальный стиль, обложки, описания, логика каналов)
Создаст контент-план на месяц и далее
Сформирует и структурирует сценарии для роликов (в нашем стиле)
Будет помогать с идеями, структурой, монтажными решениями, если нужно
Понимает YouTube-алгоритмы и умеет продвигать каналы органически
Кого ищем:
Ты продюсировал/а успешные YouTube-каналы (примеры нужны!)
Ты не боишься провокационного контента
Ты думаешь креативно, но умеешь быть системным
Работаешь удалённо, на результат и с кайфом
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