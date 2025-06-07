Продюссер

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Открыт1 заявка15 просмотров

Есть идея и начало двух ярких и провокационных проектов на YouTube:

🎬 Влог о жизни в Шанхае, семейных приключениях, путешествиях, лайфстайле и культурных контрастах. С юмором, динамикой и акцентом на визуальный стиль.

🎥 Остроумный, дерзкий и честный взгляд на мотивацию, самопознание и психологию отношений. Стиль — где-то между стендапом и психологией с перчиком.

Каналы частные без команды. Если будет развитие проектов, то возможно расширение команды, как и бюджета.

Что нам нужен:

Продуктивный, креативный, вовлечённый продюсер-контент-стратег, который:

  • Разработает контент-стратегию для обоих каналов

  • Поможет с оформлением (визуальный стиль, обложки, описания, логика каналов)

  • Создаст контент-план на месяц и далее

  • Сформирует и структурирует сценарии для роликов (в нашем стиле)

  • Будет помогать с идеями, структурой, монтажными решениями, если нужно

  • Понимает YouTube-алгоритмы и умеет продвигать каналы органически

Кого ищем:

  • Ты продюсировал/а успешные YouTube-каналы (примеры нужны!)

  • Ты не боишься провокационного контента

  • Ты думаешь креативно, но умеешь быть системным

  • Работаешь удалённо, на результат и с кайфом

YouTube
7 часов назад
Денис
 
43 года
год в сервисе
Был
час назад

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Маркиян
 
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