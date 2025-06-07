Есть идея и начало двух ярких и провокационных проектов на YouTube:

🎬 Влог о жизни в Шанхае, семейных приключениях, путешествиях, лайфстайле и культурных контрастах. С юмором, динамикой и акцентом на визуальный стиль.

🎥 Остроумный, дерзкий и честный взгляд на мотивацию, самопознание и психологию отношений. Стиль — где-то между стендапом и психологией с перчиком.

Каналы частные без команды. Если будет развитие проектов, то возможно расширение команды, как и бюджета.

Что нам нужен:

Продуктивный, креативный, вовлечённый продюсер-контент-стратег, который:

Разработает контент-стратегию для обоих каналов

Поможет с оформлением (визуальный стиль, обложки, описания, логика каналов)

Создаст контент-план на месяц и далее

Сформирует и структурирует сценарии для роликов (в нашем стиле)

Будет помогать с идеями, структурой, монтажными решениями, если нужно

Понимает YouTube-алгоритмы и умеет продвигать каналы органически

Кого ищем: