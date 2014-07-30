Продвижение группы ВК

Персональный проект для Власов Тимур (timasty)

Продвинуть группу ВК. В конце месяца должно быть +1000 подписчиков в месяц, +2000 лайков, + 1000 репостов + заказы.

Престижно оформить страницу группы. Качественно настроить рекламную компании по всем критериям. Вовлекать пользователей в обсуждения. Проводить рекламные компании (конкурсы и опросы) для привлечение новых заинтересованных подписчиков и мотивированния уже имеющихся. Выстраивать долгосрочные отношения с клиентами. Отвечать на сообщения и комментарии, удалять спам участников группы. Поиск подходящих сообществ, внедрение и продвижение заданных тем. Разрабатывать креативную концепцию рекламных сообщений и постов.

Бюджет 4000 рублей.