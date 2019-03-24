Раскрутка акканта в соц.сетях

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт16 заявок209 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Проект - @carloson_ru

Тематика - Прокат дорогих автомобилей без водителя

Требуется ведение аккаунта в instagram под ключ:

  • Разработка стратегии продвижение аккаунта
  • Оформление аккаунта
  • Проработка хэш-тегов
  • Разработка контент-плана
  • Работа с блогерами ( если необходимо)
  • Настройка таргетированной рекламы ( если требуется)
  • Работа в направлении бартерной рекламы.
По результатам рассмотрим участие в других проектах.

В заявках обязательно оставлять примеры своих работ, либо портфолио.

Готовы рассмотреть любой бюджет в зависимости от уровня специалиста.

5 лет назад
frairok
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Ведение социальных сетей.

    Я не люблю соц-сети. Но понимаю, что они также являются частью личностного маркетинга. У меня есть интстаграм и еще одна социальная сеть (dribbble). Необходимо каждый день систематично загружать по одной картирнке. Может, есть специальное программное ...

    Социальные сети (SMM и SMO)22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен опытный таргетолог на тематику: видеосъемка , youtube-каналы

    Ищу профессионального таргетолога с комплексным подходом к продвижению. регион рекламной кампании Москва. С хорошими аналитическими способностями и результатами в оптимизации рекламных кампаний.  владение навыками планирования и аналитики маркетинговых кампаний  Умеете анализировать ЦА,  делать прогноз результатов рекламной кампании. Понимаете куда ведете ...

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Как посмотреть свою дату рождения в ФБ?

    Здравствуйте Создал аккаунт ФБ, для входа в одну игру, но почему ФБ аккаунт заблокировал и просит выслать скан паспорта. Но я не помню какую дату рождения вписал  Подскажите пожалуйста где это посмотреть  Заранее благодарю за помощь

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Консультация по Личному брендингу

    $150

    Нужна для консультации по личному бренду трейдера – специалиста по торговле на бирже, для увеличения доверия к себе. Есть школа обучения торговле на бирже, но вот личный бренд сформирован самотеком. Нужно будет помочь построить само видение бренда ...

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Как снять запрет рассылки в ВК?

    Здравствуйте Был подписан на рассылку из одной группы ВК, но случайно нажал запретить и удалил историю в сообщениях. Прошу подсказать как разблокировать и с ново получать рассылку  ?  Заранее благодарю за помощь

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Продвижение в каталогах

    Ребят нужен специалист, который поможет и посоветует продвигать проект!  Я владелец СТО по ремонту и тюнингу фар, работаем уже 4 года, когда не было конкурентов, все было хорошо! Сейчас есть потребность в продвижении не только в поисковиках ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Поиск Instagram-блогеров для рекламы

    Здравствуйте!  Подробное описание задачи, что, почему и зачем в прилагаемом к заданию файле. Там же ссылка на видео на YouTube с описанием задания. А также ссылки на мой инстаграм-аккаунт и образцы скринов, а также скрипт переписки с ...

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рассылка сообщений владельцам групп, сайтам

    [b]Рассылка владельцам групп, сайтов (очень простая работа) Оплата за каждое сообщение, происходит после получения отчета (на мейл) Поиск в сетях по запросу (дам конкретные запросы, например "мото прокат")  Все легко, но требует внимания Подробная инструкция:  https://www.evernote.com/l/AN_D7_aHr6ROYK8gqucquvFtjVEAXWrIfmg[/b]

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад