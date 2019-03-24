Раскрутка акканта в соц.сетях

Я не люблю соц-сети. Но понимаю, что они также являются частью личностного маркетинга. У меня есть интстаграм и еще одна социальная сеть (dribbble). Необходимо каждый день систематично загружать по одной картирнке. Может, есть специальное программное ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект - @carloson_ru
Тематика - Прокат дорогих автомобилей без водителя
Требуется ведение аккаунта в instagram под ключ:
- Разработка стратегии продвижение аккаунта
- Оформление аккаунта
- Проработка хэш-тегов
- Разработка контент-плана
- Работа с блогерами ( если необходимо)
- Настройка таргетированной рекламы ( если требуется)
- Работа в направлении бартерной рекламы.
В заявках обязательно оставлять примеры своих работ, либо портфолио.
Готовы рассмотреть любой бюджет в зависимости от уровня специалиста.
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