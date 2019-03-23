Как снять запрет рассылки в ВК?

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт3 заявки124 просмотра
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Здравствуйте

Был подписан на рассылку из одной группы ВК, но случайно нажал запретить и удалил историю в сообщениях.

Прошу подсказать как разблокировать и с ново получать рассылку  ? 

Заранее благодарю за помощь

5 лет назад
linkovich
Сергей 
44 годаГермания
10 лет в сервисе
Был
14 дней назад