Поиск Instagram-блогеров для рекламы

[b]Рассылка владельцам групп, сайтов (очень простая работа) Оплата за каждое сообщение, происходит после получения отчета (на мейл) Поиск в сетях по запросу (дам конкретные запросы, например "мото прокат") Все легко, но требует внимания Подробная инструкция: https://www.evernote.com/l/AN_D7_aHr6ROYK8gqucquvFtjVEAXWrIfmg[/b]
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Здравствуйте!
Подробное описание задачи, что, почему и зачем в прилагаемом к заданию файле.
Там же ссылка на видео на YouTube с описанием задания. А также ссылки на мой инстаграм-аккаунт и образцы скринов, а также скрипт переписки с блогерами.
Краткое описание задания:
Вам нужно найти 10 инста-блогеров из СПб, чтобы я мог дать у них рекламу. Запросить у них скрины статистики (см. образец в файле) и выяснить стоимость размещения в ленте и в сториз. Всё!
Требования к блогерам:
Аудитория блогера: не менее 2 тыс. подписчиков, из них не менее 50% из СПб.
В аудитории не менее 50% в возрасте от 25 до 45 лет (пол не важен).
Как это узнать?
Запросить у блогера скриншоты статистики из инстаграма (см. в файле).
При переговорах с блогером эти данные по процентам аудитории блогеру не сообщайте. Просто запросите у него скриншоты (скрипт переписки с блогером см. в прикреплённом файле).
Иначе лукавые блогеры могут подтасовать свои данные по аудитории, чтобы соответствовать этим требованиям. Например, "подправить" скриншоты.
Тематика блогера (ЗОЖ, мама-блогер, лайфстайл и т.п.), пол, возраст блогера не важны.
Важено только чтобы:
1) Сам блогер был из СПб.
2) Состав (процентное соотношение), численность и возраст аудитории (см. выше), а также то, что аудитория из СПб.
Как искать блогеров см. в прилагаемом файле.
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