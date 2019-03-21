Поиск Instagram-блогеров для рекламы

Здравствуйте!

Подробное описание задачи, что, почему и зачем в прилагаемом к заданию файле.

Там же ссылка на видео на YouTube с описанием задания. А также ссылки на мой инстаграм-аккаунт и образцы скринов, а также скрипт переписки с блогерами.

Краткое описание задания:

Вам нужно найти 10 инста-блогеров из СПб, чтобы я мог дать у них рекламу. Запросить у них скрины статистики (см. образец в файле) и выяснить стоимость размещения в ленте и в сториз. Всё!

Требования к блогерам:

Аудитория блогера: не менее 2 тыс. подписчиков, из них не менее 50% из СПб.

В аудитории не менее 50% в возрасте от 25 до 45 лет (пол не важен).

Как это узнать?

Запросить у блогера скриншоты статистики из инстаграма (см. в файле).

При переговорах с блогером эти данные по процентам аудитории блогеру не сообщайте. Просто запросите у него скриншоты (скрипт переписки с блогером см. в прикреплённом файле).

Иначе лукавые блогеры могут подтасовать свои данные по аудитории, чтобы соответствовать этим требованиям. Например, "подправить" скриншоты.

Тематика блогера (ЗОЖ, мама-блогер, лайфстайл и т.п.), пол, возраст блогера не важны.

Важено только чтобы:

1) Сам блогер был из СПб.

2) Состав (процентное соотношение), численность и возраст аудитории (см. выше), а также то, что аудитория из СПб.

Как искать блогеров см. в прилагаемом файле.