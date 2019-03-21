Вести аккаунт инстаграм

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт37 заявок303 просмотра
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Нужно создать и вести аккаунт в ИГ (салон красоты). Наполнение контентом, продвижение, реклама (таргетированая), 

5 лет назад
SerP111
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад