Необходимо настроить таргетированную рекламу ВК Фейсбук(Инстаграм)

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт23 заявки253 просмотра
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необходимо настроить таргетированную рекламу ВК Фейсбук(Инстаграм) напрвление управление репутацией в интернете.

Интересно предложения либо разовая настройка либо постоянное сопровождение.

5 лет назад
-Alex-Ivanov-
Алексей 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад