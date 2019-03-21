Рассылка сообщений владельцам групп, сайтам

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок184 просмотра
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Рассылка владельцам групп, сайтов (очень простая работа)

Оплата за каждое сообщение, происходит после получения отчета (на мейл)

Поиск в сетях по запросу (дам конкретные запросы, например "мото прокат") 

Все легко, но требует внимания

Подробная инструкция: 

https://www.evernote.com/l/AN_D7_aHr6ROYK8gqucquvFtjVEAXWrIfmg

5 лет назад
timofeykravcof
Тимофей 
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад