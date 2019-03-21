Продвижение в каталогах

Здравствуйте! Подробное описание задачи, что, почему и зачем в прилагаемом к заданию файле. Там же ссылка на видео на YouTube с описанием задания. А также ссылки на мой инстаграм-аккаунт и образцы скринов, а также скрипт переписки с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ребят нужен специалист, который поможет и посоветует продвигать проект!
Я владелец СТО по ремонту и тюнингу фар, работаем уже 4 года, когда не было конкурентов, все было хорошо!
Сейчас есть потребность в продвижении не только в поисковиках - но хочу услышать от вас советы!
Опыт приветсвуется в продвижении таких проектов!
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