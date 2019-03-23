Нужен опытный таргетолог на тематику: видеосъемка , youtube-каналы

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок167 просмотров
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Ищу профессионального таргетолога с комплексным подходом к продвижению.

регион рекламной кампании Москва.

С хорошими аналитическими способностями и результатами в оптимизации рекламных кампаний. 

владение навыками планирования и аналитики маркетинговых кампаний 

Умеете анализировать ЦА,  делать прогноз результатов рекламной кампании.

Понимаете куда ведете пользователя, что он  должен увидеть на целевой странице, как побудить его к действию.

Критерий оценки качества работы: количество и стоимость заявки, бережное отношение к рекламному бюджету.

Постоянная обратная связь и отчетность.

5 лет назад
accelerator89
Роман 
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад