Здравствуйте Создал аккаунт ФБ, для входа в одну игру, но почему ФБ аккаунт заблокировал и просит выслать скан паспорта. Но я не помню какую дату рождения вписал Подскажите пожалуйста где это посмотреть Заранее благодарю за помощь
Нужен опытный таргетолог на тематику: видеосъемка , youtube-каналы
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Ищу профессионального таргетолога с комплексным подходом к продвижению.
регион рекламной кампании Москва.
С хорошими аналитическими способностями и результатами в оптимизации рекламных кампаний.
владение навыками планирования и аналитики маркетинговых кампаний
Умеете анализировать ЦА, делать прогноз результатов рекламной кампании.
Понимаете куда ведете пользователя, что он должен увидеть на целевой странице, как побудить его к действию.
Критерий оценки качества работы: количество и стоимость заявки, бережное отношение к рекламному бюджету.
Постоянная обратная связь и отчетность.
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