Как посмотреть свою дату рождения в ФБ?

Здравствуйте

Создал аккаунт ФБ, для входа в одну игру, но почему ФБ аккаунт заблокировал и просит выслать скан паспорта. Но я не помню какую дату рождения вписал

Подскажите пожалуйста где это посмотреть

Заранее благодарю за помощь