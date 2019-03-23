Как посмотреть свою дату рождения в ФБ?

Нужна для консультации по личному бренду трейдера – специалиста по торговле на бирже, для увеличения доверия к себе. Есть школа обучения торговле на бирже, но вот личный бренд сформирован самотеком. Нужно будет помочь построить само видение бренда ...
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Здравствуйте
Создал аккаунт ФБ, для входа в одну игру, но почему ФБ аккаунт заблокировал и просит выслать скан паспорта. Но я не помню какую дату рождения вписал
Подскажите пожалуйста где это посмотреть
Заранее благодарю за помощь
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