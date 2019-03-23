Как посмотреть свою дату рождения в ФБ?

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт4 заявки151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте

Создал аккаунт ФБ, для входа в одну игру, но почему ФБ аккаунт заблокировал и просит выслать скан паспорта. Но я не помню какую дату рождения вписал 

Подскажите пожалуйста где это посмотреть 

Заранее благодарю за помощь

5 лет назад
linkovich
Сергей 
44 годаГермания
10 лет в сервисе
Был
14 дней назад