Консультация по Личному брендингу

$150
Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт8 заявок139 просмотров
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Нужна для консультации по личному бренду трейдера – специалиста по торговле на бирже, для увеличения доверия к себе.

Есть школа обучения торговле на бирже, но вот личный бренд сформирован самотеком.

Нужно будет помочь построить само видение бренда , объяснить как поддерживать, что делать/не делать, как строить стратегию.

Перспектива работы: Если ваша консультация мне понравится и предложенные вами стратегии то можем договориться у её реализации вами.

МОИ ГРУППЫ: https://m.vk.com/tradingerin

И https://m.vk.com/scalping_school?from=groups

5 лет назад
Seaman1999
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад