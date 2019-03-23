Консультация по Личному брендингу

Нужна для консультации по личному бренду трейдера – специалиста по торговле на бирже, для увеличения доверия к себе.

Есть школа обучения торговле на бирже, но вот личный бренд сформирован самотеком.

Нужно будет помочь построить само видение бренда , объяснить как поддерживать, что делать/не делать, как строить стратегию.

Перспектива работы: Если ваша консультация мне понравится и предложенные вами стратегии то можем договориться у её реализации вами.

МОИ ГРУППЫ: https://m.vk.com/tradingerin

И https://m.vk.com/scalping_school?from=groups