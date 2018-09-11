Создание Instagram аккаунтов и подбор ЦА

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок181 просмотр

Ищу профессионального маркетолога для:

1) создание  10 грамотно оформленных Instagram аккаунтов для продвижения, а именно для размещения рекламы товаров с CPA сетей 

2) ведение и подбор целевой аудитории для этих аккаунтов в течение месяца

7 лет назад
guest_15366538198998
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров