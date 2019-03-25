Создать 30 постов в группе ВК

Проект - @carloson_ru Тематика - Прокат дорогих автомобилей без водителя Требуется ведение аккаунта в instagram под ключ: [list=1][*]Разработка стратегии продвижение аккаунта[*]Оформление аккаунта[*]Проработка хэш-тегов[*]Разработка контент-плана[*]Работа с блогерами ( если необходимо)[*]Настройка таргетированной рекламы ( если требуется)[*]Работа в направлении бартерной рекламы.[/list] По ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно подготовить 30 постов для группы: https://vk.com/pravo1
Тематика: юридическая, правовая, политическая.
ВАЖНО: ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРИСТУПАТЬ К ЗАДАЧЕ, ПОСМОТРИТЕ КАКИЕ ПОСТЫ ХОРОШО ЗАХОДЯТ В ГРУППЕ, В ЦЕЛОМ ИЗУЧИТЕ ТЕМАТИКУ ГРУППЫ.
Контент формата:
юмор - примеры https://vk.com/wall-16462767?q=%23%D1%...0%BE%D1%80
законы - примеры https://vk.com/wall-16462767?q=%23%D0%...0%BD%D1%8B (полезная информация о законодательстве)
цитаты - примеры https://vk.com/wall-16462767?q=%23%D1%...1%82%D0%B0
Можно найти другой контент, который в целом подходит под тематику группы - что-то своё предложить.
В качестве теста пришли 10 постов (текстами), я их проверю, а потом на шаблоны положу или скину тебе шаблоны.
Обрати внимание, что группа существует не первый год, и все заезженные посты там уже неоднократно крутились, нужно что-то, чего еще не было. Просто поскидывать посты с других юридических пабликов не подойдет - это всё уже неоднократно публиковалось.
Я дам некоторые из источников откуда можно брать инфу. Но лучше уникализировать не только под наши шаблоны (шаблоны тоже дам), но и в целом - можно изменить подачу новости, немного отрерайтить, поменять шутку, поменять картинку - чтобы нам не прилетело за копипаст контента
Перед тем как публиковать любой контент - желательно несколько раз проверить на фейковость новость/событие/факт/цитату/закон и так далее. В группе 300к+ человек и открытые комменты, если постить бред - люди это подмечают вмиг.
По новостным постам. В группе хорошо заходят новости, которые "пылесосят" конкретного чиновника - его дурацкое высказывание или инициативу. Лучше новостные подбирать именно такие. Например:
https://vk.com/wall-16462767_211366
https://vk.com/wall-16462767_211202
https://vk.com/wall-16462767_210668
https://vk.com/wall-16462767_210501
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