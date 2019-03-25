Создать 30 постов в группе ВК

Нужно подготовить 30 постов для группы: https://vk.com/pravo1

Тематика: юридическая, правовая, политическая.

ВАЖНО: ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРИСТУПАТЬ К ЗАДАЧЕ, ПОСМОТРИТЕ КАКИЕ ПОСТЫ ХОРОШО ЗАХОДЯТ В ГРУППЕ, В ЦЕЛОМ ИЗУЧИТЕ ТЕМАТИКУ ГРУППЫ.

Контент формата:

юмор - примеры https://vk.com/wall-16462767?q=%23%D1%...0%BE%D1%80

законы - примеры https://vk.com/wall-16462767?q=%23%D0%...0%BD%D1%8B (полезная информация о законодательстве)

цитаты - примеры https://vk.com/wall-16462767?q=%23%D1%...1%82%D0%B0

Можно найти другой контент, который в целом подходит под тематику группы - что-то своё предложить.

В качестве теста пришли 10 постов (текстами), я их проверю, а потом на шаблоны положу или скину тебе шаблоны.

Обрати внимание, что группа существует не первый год, и все заезженные посты там уже неоднократно крутились, нужно что-то, чего еще не было. Просто поскидывать посты с других юридических пабликов не подойдет - это всё уже неоднократно публиковалось.

Я дам некоторые из источников откуда можно брать инфу. Но лучше уникализировать не только под наши шаблоны (шаблоны тоже дам), но и в целом - можно изменить подачу новости, немного отрерайтить, поменять шутку, поменять картинку - чтобы нам не прилетело за копипаст контента

Перед тем как публиковать любой контент - желательно несколько раз проверить на фейковость новость/событие/факт/цитату/закон и так далее. В группе 300к+ человек и открытые комменты, если постить бред - люди это подмечают вмиг.

По новостным постам. В группе хорошо заходят новости, которые "пылесосят" конкретного чиновника - его дурацкое высказывание или инициативу. Лучше новостные подбирать именно такие. Например:

https://vk.com/wall-16462767_211366

https://vk.com/wall-16462767_211202

https://vk.com/wall-16462767_210668

https://vk.com/wall-16462767_210501

https://vk.com/wall-16462767_210397