Тема: Никогда нельзя опускать руки и паниковать. Идея: Человек побеждает своей настойчивостью. Сверхзадача: Трудно победить человека, который никогда не сдается. Конфликт: С одной стороны Лиса хитрая и хитрее её никого нет, а ...