Сценарий агитбригады

Нужен сценарий на АГИТБРИГАДУ. Сценарий должен состоять из 4х песен.

1) Приветствие (1 куплет или припев)

2) Песня о профессиях, которые есть в нашем техникуме.

3) Песня о самом техникуме. Показывающие, какие у нас хорошие студенты, учителя, какой наш техникум классный. О том, как мы развиваемся в техникуме как со стороны знаний, так и творчески.

4) Песня-концовка зазывающая школьников к нам прийти.

Песни все должны быть ритмичные, вызывающие улыбку. На подобии Шатунова - "Детство", Пьеха "Наш сосед".

Пример Агитбригады могу отправить.