Нужен специалист для написания отзывов

Тема: Никогда нельзя опускать руки и паниковать. Идея: Человек побеждает своей настойчивостью. Сверхзадача: Трудно победить человека, который никогда не сдается. Конфликт: С одной стороны Лиса хитрая и хитрее её никого нет, а ...
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