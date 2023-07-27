Нужен специалист для написания отзывов

$30
СценарииЗакрыт64 заявки238 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны люди для написания отзывов, на разных площадках , по всем вопросам обращайтесь в лс

2 месяца назад
guest_1698397237824
Украина
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Сценарий номера по мотиву мультика "Жихарка"

    $5

    Тема: Никогда нельзя опускать руки и паниковать. Идея: Человек побеждает своей настойчивостью. Сверхзадача: Трудно победить человека, который никогда не сдается. Конфликт: С одной стороны Лиса хитрая и хитрее её никого нет, а ...

    Сценарии15 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Сценарий для видео на ютуб с исторической тематикой

    $20

    Мы съездили на развалины древнего буддийского храма в Казахстане. Имеется видео съемка поездки и остатков самого храма. Сделаем 3D визуализацию храма, как он выглядел в 17 веке. Нужно собрать из отснятого видео историю. 3D только ...

    Сценарии11 заявок
    Закрыт
    месяц назад

  • Идея на инфопродукт для ясновидящего-блогера

    $30

    Нужна идея на инфопродукт, для блогера ясновидящего. То, что люди смогут использовать каждый день.  Это не может быть курс/лекции и тд. Нужно что то,  с благословением. Что бы люди ощутили что прикоснулись к божественному и ...

    Сценарии26 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Прописати текстом сюжет відео

    $120

    Потрібний професіонал, який зможе в короткий термін прописати текст того, що говорять на відео та дії. Є 12 відео. У ворді можна прописати текстом. Рекомендується дівчина для цього проєкту

    Сценарии1 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Сюжет для казуальной стратегии

    $300

    Мы ищем талантливого сценариста, способного создать захватывающий и увлекательный сюжет для нашей новой игры в жанре казуальной стратегии с элементами RPG. Наша игра будет похожа на "Reigns: Her Majesty", но с уникальными персонажами, сценами и ...

    Сценарии7 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Написать сценарий игры для

    Написать сценарий игры с разными развязками аналогичный сценарий =&gt; https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cornago.stefano.lapse2&amp;hl=en_US

    Сценарии5 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Написание текста на заданную художественную тему

    Здравствуйте. Необходимо описывать в художественном стиле в виде происходящего по заданной ситуации. Все ситуации выдуманные, не имеют отношения к политической или другим реальным событиям. Одна ситуация примерно двадцать страниц. Предпочтение людям с хорошей фантазией и ...

    Сценарии26 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад