Сценарий на эстафету для детей

$500
СценарииЗакрыт19 заявок90 просмотров
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Данная эстафета подходит для детей от 8 до 12 лет. Её можно проводить в спортивном зале, на улице и т.д. (важно! Проводить в актовом зале не рекомендуется, если пол скользкий. Для детей необходима спортивная одежда или свободная)

Тематика: 3 богатыря

Воспитание: физкультурно-оздоравительное

Время: 45 минут

Персонажи: 3 богатыря, Аленушка, конь Юлий, 4 красавицы.

Эстафету можно проводить в любое время года.

23 дня назад
guest_1701338538691
Россия
23 дня в сервисе
Была
8 дней назад