Сценарий на эстафету для детей

Ищем в команду сценариста-дизайнера для поиска информации и создания материалов для анимаций на Ютуб. Обязательно нужно владеть фотошопом, иметь какие-то дизайнерский навыки и уметь быстро находить нужную информацию в интернете. Большим плюсом будет ...
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Данная эстафета подходит для детей от 8 до 12 лет. Её можно проводить в спортивном зале, на улице и т.д. (важно! Проводить в актовом зале не рекомендуется, если пол скользкий. Для детей необходима спортивная одежда или свободная)
Тематика: 3 богатыря
Воспитание: физкультурно-оздоравительное
Время: 45 минут
Персонажи: 3 богатыря, Аленушка, конь Юлий, 4 красавицы.
Эстафету можно проводить в любое время года.
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