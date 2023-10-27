Сценарий на эстафету для детей

Данная эстафета подходит для детей от 8 до 12 лет. Её можно проводить в спортивном зале, на улице и т.д. (важно! Проводить в актовом зале не рекомендуется, если пол скользкий. Для детей необходима спортивная одежда или свободная)

Тематика: 3 богатыря

Воспитание: физкультурно-оздоравительное

Время: 45 минут

Персонажи: 3 богатыря, Аленушка, конь Юлий, 4 красавицы.

Эстафету можно проводить в любое время года.