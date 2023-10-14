Сценрист (описание происходящего по картинкам)

$200
СценарииЗакрыт13 заявок91 просмотр
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Сценарий заключаеться в пересказе комиксов. (в которых только картинки)

1. Написать сценарий на 640К символов с проблелами.
2. Примерно 6000 абзацев (по скриншотам)
3. Количевсво символов в одном абзаце от 60 до 190
4. Оставлять 2 пустых ряда между абзацами.

Пример в закрелпеных

месяц назад
vladislavseo
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
11 дней назад
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