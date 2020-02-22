Сценарий для квест-экскурсии

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Сценарий для квест-экскурсии на природе. Для детей 7-14 лет. 

Задача : сценарий для квест-экскурсии.

Аудитория : учащиеся школ, 7-14 лет.

Описание: экскурсия квест для детей , с привлечением аниматоров на маршрут, которые выступают в роли персонажей имеющих отношение к локации или тематике. Очень важна интерактивная составляющая. Все события происходят,в основном, на природе. 2 аниматора 1 экскурсовод(ведущий).

Длительность 3 часа , возможна смена локаций .

Цель: получение эмоций и практических навыков.

Подробности после выбора исполнителя

4 года назад
guest_15839559973806
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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