Fiddler настройка для анализа трафика между 1С:УТ и сайтом

Необходимо получить логи из программы Fiddler для анализа трафика между 1С:УТ и сайтом

1) есть доступы к 1c системе через прокси

2) Усиленный режим безопасности IE отключен

На этом же сервере установлен Fidler. Запросы 1С не видит

Готовы обсуждать, всю дополнительную информацию и доступы предоставим.

Стоимость: 1500 рублей, постоплата (тк проект мелкий, предоплата не предусматривается), оплата напрямую исполнителю, варианты оплаты WMR, ЯД, Qiwi, на пластиковую карту российского или междунар банка.