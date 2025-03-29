Необходима разработка мобильного приложения для платформ iOS и Android. Все детали будут обсуждены лично с исполнителем. Ожидается качественная работа и соблюдение сроков.
Оцінити мобільний додаток для iPhone
Необхідно провести оцінку мобільного додатку для iPhone. Завдання займає кілька хвилин і вимагає наявності телефону на базі iOS. Деталі будуть надані в особистих повідомленнях.
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