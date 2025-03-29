Ищем тестировщиков для проверки мобильного приложения с Apple Intelligence. Необходимо установить приложение, проверить его совместимость с AI, включая голосовые команды и интеграцию с Siri. Требуется iPhone 11 и новее, а также Mac. Оплата за тест составляет 20-35$. Заполните отчет с помощью скриншотов и видео.